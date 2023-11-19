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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان منصور برفقة نسرين طافش وشقيقتها عبر انستجرام.. شاهد

نورهان منصور نسرين
نورهان منصور نسرين طافش رانيا منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عبر خاصية استوري.
 

وظهرت نورهان بإطلالة جذابه برفقة الفنانة نسرين طافش وشقيقتها الفنانة رانيا منصور ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

 

وتعد نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

وشاركت نورهان مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة أشرف عبد الباقى، وكل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو،مريم البحراوي، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان محمد الموجي، تدريب غنائي إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

نصيبي وقسمتك

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

حكاية بدلة جديدة

تدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبق الأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسبب حادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابها، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفها على نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك.

اشرف عبد الباقي الفنان شريف سلامة الفنانة رانيا منصور الفنانة نسرين طافش الفنانة نورهان منصور عمرو محمود ياسين محمود سامي مسلسل نصيبي وقسمتك

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