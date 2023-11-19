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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية يصدر بيانا بتعطيل الدراسة اليوم ويستثني هذه الفئة| فيديو

صدى البلد

قالت الإعلامية آية جمال الدين، إن بيان الأرصاد الجوية يتوقع اليوم طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في أخره، موضحة أن التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد.

 

ونوهت "جمال الدين"، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج 8 الصبح المذاع على شاشة DMC، على وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسط و جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

 لفتت، إلى أن هناك سقوط أمطار ربما يعيق اليوم الدراسي بمحافظة الإسكندرية، مما أدى لتعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم بجميع المدارس الحكومية و الخاصة و أيضا المعاهد الأزهرية للطلاب و المدرسين.

استثناء إجازة اليوم بالإسكندرية

وأوضحت، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يستثنى من أجازة اليوم كل من: القيادات و أطقم العمل و النوباتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات و الأجهزة التنفيذية المختلفة.  

الأرصاد الجوية سقوط امطار الاسكندرية تعطيل الدراسة محمد الشريف

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