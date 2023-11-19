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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إجازة اليوم بالمدارس.. مراسل صدى البلد من الإسكندرية يكشف عن الوضع بالمحافظة

الإسكندرية
الإسكندرية

كشف أحمد بسيوني، مراسل صدى البلد من الإسكندرية، عن الوضع في محافظة الإسكندرية، بعد أنباء ظهور “نوة المكنسة”، مشيرا إلى أن محافظ الإسكندرية قد أصدر قرارا، بأن يكون اليوم  إجازة في كافة المدارس، نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الأمس.

 

وقال أحمد بسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فرح سعيد”، أن اليوم توقفت الأمطار قبل فجر اليوم، حتى إن هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية تفقدت الأحوال على كورنيش الإسكندرية تزامنا مع اليوم الأول لنوة المكنسة.

 

القيام بدورها

وتابع  مراسل صدى البلد من الإسكندرية، أنه قرر محافظ الإسكندرية إجازة اليوم للمدارس بالإسكندرية حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من القيام بدورها. 

الاسكندرية نوة المكنسة محافظ الاسكندرية المدارس الاحوال الجوية

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