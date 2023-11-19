سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية تزامنا مع نوة "المكنسة"

تعرضت الإسكندرية لأمطار غزيرة منذ الساعات الأولى صباح اليوم مع انخفاض درجة الحرارة وتكاثر السحب، واستمر تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم .



وقد اتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لتلقي أي بلاغات ومواجهة ظروف الطقس ، مع تطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.



من جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



وتتعرض الإسكندرية حاليا لنوة " باقي انواء المكنسة " والتي تستمر لمدة 4 أيام وهي نوة ممطرة تصاحبها رياح جنوبية غربية .



يذكر أن محافظ الإسكندرية محمد الشريف قرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.