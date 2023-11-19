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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور: أنا أحسن من زيزو .. ورد صادم من فيتوريا

إمام عاشور
إمام عاشور

سادت حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية خلال الفترة الأخيرة، بعد الفوز الكبير للمنتخب المصري علي نظيره جيبوتي بسداسية نظيفة، وذلك بسبب أزمة الثلاثي المتمرد علي طارق حامد لاعب ضمك السعودي وثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات بسبب استبعادهم من المباراة.

 

أنا أحسن من زيزو

 

داخل إمام عاشور في حالة غضب بسبب عدم مشاركته مع المنتخب أمام جيبوتي وتفوه بكلمات نقله مساعدي فيتوريا للمدرب البرتغالي، حيث قال عاشور حسبما نقل الصحفيين الحاضرين بأرض الملعب:"أنا مفروض أشارك. أنا أحسن من زيزو اللي نزل ولعب".

 وقال عاشور لأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري: "أنتم جايبنا مقعدينا ليه طالما مبنلعبش". وقام أحد أعضاء الجهاز الفني بتهدئة عاشور وإخراجه من الملعب.

استبعاد عاشور من بطولة الأمم الأفريقية

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عبر حسابة بموقع فيسبوك، عن مفاجأة صادمة بشأن إمام عاشور.

وكتب هاني حتحوت: خبر الماتش- اتجاه داخل منتخب مصر لاستبعاد إمام عاشور من حسابات بطولة أمم إفريقيا.

ونشر إمام عاشور، عبر ستوري "إنستجرام"، صورة جديدة له بعد استبعاده من المنتخب، والابتسامة تكسو وجهه، وذلك خلال تواجده في تدريبات الأهلي، ونالت إعجاب متابعيه.

 

فيتوريا: لا نفكر في أي أمر

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على قرار استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة بعد مواجهة جيبوتي.

وقال روي فيتوريا فى تصريحات صحفية :"لقد أوضحنا وجهة نظرنا عن استبعاد 3 من لاعبي المنتخب واتحاد الكرة أصدر بيانا عن ذلك، الآن نحن لا نفكر في أي أمر آخر، لدينا لاعبين أكفاء وغداً سنواجه منافس قوي، وتفكيرنا في المباراة وهذا هو الشيء الأهم

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