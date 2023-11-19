رئيس الوزراء القطري: المناقشات ما زالت جارية مع أوروبا لوقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن المناقشات جارية مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إنه ما زالت الكارثة تتفاقم في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان.

وأوضح محمد بن عبدالرحمن آل الثاني اليوم الأحد، أن ما حدث في مجمع الشفاء جريمة وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي.

وأضاف، أن المجازر مستمرة بحق المدنيين ولا احترام للقوانين والأعراف الدولية.

وألمح عبدالرحمن إلى أن هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة.

وتابع، رأينا عمليات استهداف لكل مستشفيات القطاع والمسرحيات الهزلية للاحتلال.