أسباب تؤدي للإصابة بتكيسات المبايض.. استشاري نساء وتوليد يوضح

أكدت دكتورة نيرمين السمنودي، استشاري النساء والتوليد، أن حدوث خلل في الهرمونات، قد يؤدي لتكيسات المبايض، إضافة إلى وجود مقاومة في الأنسولين، مما يعمل على حدوث التكيسات.

وقالت نيرمين السمنودي، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز النجار"، أن زيادة الوزن تساهم في حدوث تكيسات المبايض، مؤكدة أنه لا بد من الحرص على عدم السمنة

أحد أهم العوامل

وتابعت استشاري النساء والتوليد، أن التأخر في الدورة الشهرية أحد أهم العوامل، أو أنها تكون منقطعة على مدار فترة طويلة.

