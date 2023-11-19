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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Honor تتفوق على سامسونج ..أقوى موبايل للفئة المتوسطة بسعر مميز

Honor تتفوق على سامسونج
Honor تتفوق على سامسونج ..أقوى موبايل للفئة المتوسطة بسعر مم

أطلقت شركة هونر، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، هاتف مميزا Honor 90 لعام 2023. يتميز الهاتف بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرات جيدة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يبحثون عن هاتف متوسط ​​المستوى.

 

شاشة رائعة

 

يتميز هاتف Honor 90 بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.78 بوصة بدقة 2340 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر الشاشة ألوانًا زاهية وتفاصيل واضحة، وهي مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب.

 

أداء قوي

 

يعمل هاتف Honor 90 بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1، وهو معالج قوي يوفر أداءً سلسًا وسريعًا في جميع المهام اليومية. كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

 

كاميرات جيدة

 

يتميز هاتف Honor 90 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و8 ميجابكسل (فائقة السرعة) و2 ميجابكسل (ماكرو). توفر الكاميرا الرئيسية صورًا رائعة في الإضاءة الجيدة، بينما توفر الكاميرا الفائقة السرعة صورًا رائعة في الإضاءة المنخفضة. كما يدعم الهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

ميزات أخرى

 

يتميز هاتف Honor 90 ببطارية كبيرة بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط. كما يدعم الهاتف نظام التشغيل Android 12 وواجهة المستخدم Magic UI 6.0.

 

السعر

 

يبدأ سعر هاتف Honor 90 في مصر من 20 ألف جنيه مصري.

 

الرأي النهائي

 

يقدم هاتف Honor 90 قيمة جيدة مقابل السعر. يتميز الهاتف بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرات جيدة. كما يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعمر بطارية طويل.

 

المزايا:

 

• شاشة رائعة

• أداء قوي

• كاميرات جيدة

• عمر بطارية طويل

 

العيوب:

 

• لا يدعم مقاومة الماء والغبار

• لا يدعم منفذ microSD

• لا يدعم صوت ستيريو

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