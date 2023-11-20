عرض البلاك فريداي.. اشتر أحدث موبايل سامسونج للشباب بـ 5444 جنيها

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع مصري يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 بخصم 27% ليصل سعره بعد الخصم إلى 5444 جنيه مصري.

مواصفات سامسونج Galaxy A14

الشاشة:

• شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل

• معدل تحديث 90 هرتز

المعالج:

• معالج MediaTek Helio G85

الذاكرة:

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت

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الكاميرا الخلفية:

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل

• كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية:

• كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل

البطارية:

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة

نظام التشغيل:

• نظام التشغيل Android 12



الرأي النهائي:

يقدم هاتف Samsung Galaxy A14 قيمة جيدة مقابل السعر. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرات جيدة. كما يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعمر بطارية طويل.

المزايا:

• شاشة كبيرة

• معالج قوي

• كاميرات جيدة

• تصميم أنيق

• عمر بطارية طويل

العيوب:

• لا يدعم مقاومة الماء والغبار

• لا يدعم منفذ microSD

• لا يدعم صوت ستيريو