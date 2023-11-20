عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فريداي.. اشتر أحدث موبايل سامسونج للشباب بـ 5444 جنيها

عرض البلاك فريداي..اشتري
عرض البلاك فريداي..اشتري أحدث موبايل سامسونج للشباب بـ 5444

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع مصري  يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 بخصم 27% ليصل سعره بعد الخصم إلى 5444 جنيه مصري.

 

مواصفات سامسونج Galaxy A14

 

الشاشة:

• شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل

• معدل تحديث 90 هرتز

المعالج:

• معالج MediaTek Helio G85

الذاكرة:

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت

عرض البلاك فريداي..اشتري أحدث موبايل سامسونج للشباب بـ 5444 جنيه

الكاميرا الخلفية:

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل

• كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية:

• كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل

البطارية:

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة

نظام التشغيل:

• نظام التشغيل Android 12


الرأي النهائي:

يقدم هاتف Samsung Galaxy A14 قيمة جيدة مقابل السعر. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرات جيدة. كما يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعمر بطارية طويل.

المزايا:

• شاشة كبيرة

• معالج قوي

• كاميرات جيدة

• تصميم أنيق

• عمر بطارية طويل

العيوب:

• لا يدعم مقاومة الماء والغبار

• لا يدعم منفذ microSD

• لا يدعم صوت ستيريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

موضوعات متعلقة

أقوى عروض البلاك فريداي.. اشتري موبايل Note 12 Pro الخارق بخصم 41%

عرض البلاك فريداي.. خصم 40% على سامسونج Galaxy Watch 5

لمحبي الهواتف النادرة.. خصومات البلاك فريداي بقيمة 6200 جنيه على موبايلات OnePlus

طريقة سحرية.. إزاي تخلي موبايلك يكمل شحن معاك لآخر اليوم

وداعا iPhone.. بدائل أقوى وأرخص من شاومي وهواوي تقضي على أسطورة الآيفون

سعره تحت 6000 جنيه.. تسريبات تكشف عن هاتف Note 13 الخارق

الموبايل الأكثر طلبا.. عرض البلاك فريداي على سامسونج Galaxy A54 بـ8500 جنيه

بسعر 3400 جنيه..هاتف شاومي Redmi 12 الأفضل اتباع منه 3 ملايين هاتف

ترشيحاتنا

صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بكم دقيقة؟.. الإفتاء تحدد وقتها وعدد ركعاتها

عرض البلاك فريداي..خصم 2700 جنيه على أحدث سماعات إيربودز سامسونج

طرق وأماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في المرحلة الثالثة

بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 20 نوفمبر

فرج عامر يكشف عن تصرفات مشينة لـ الاحتلال الصهيوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأزمة انتهت| بشرى من التموين للمواطنين: انخفاض سعر كيلو السكر للنصف.. وتوفيره خلال هذه المدة

بنت أبوها.. ابنة محمد أبو داوود تشعل السوشيال ميديا في حفل زفافها

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

طريقة عمل النجرسكو

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ