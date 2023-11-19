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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزاعم حول اكتشاف السبب وراء عدم كشف إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر | تفاصيل

مزاعم حول اكتشاف
مزاعم حول اكتشاف السبب وراء عدم كشف إسرائيل لجهوم 7 أكتوبر

زعمت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية في تقرير لها، أن مناطيد التجسس التابعة للمخابرات الإسرائيلية، لم يستطع الكشف عن هجوم حركة حماس الذي وقع  في 7 أكتوبر من الشهر الماضي، بسبب عدم  تطويره أو صيانته بشكل صحيح .

وقالت مصادر أمنية وصناعية إسرائيلية لصحيفة "ميل أون صنداي"، إن ثلاثة من "المناطيد" السبع المحملة بالتكنولوجيا والموجودة على حدود غزة غير صالحة للعمل، مما يترك ثغرة خطيرة في دفاعات المخابرات الإسرائيلية.

مزاعم حول اكتشاف السبب وراء عدم كشف إسرائيل لجهوم 7 أكتوبر 

وأشارت الصحيفة ، إلى أن مصادر أمنية وصناعية تزعم أن بعض هذه البالونات لم تكن تعمل وقت هجوم حماس، متهمة السلطات الإسرائيلية بإهمال البالونات، التي لا يزال بعضها يعمل بإشارات تناظرية.

وعلمت صحيفة "ميل أون صنداي" ، أن لواءين فقط من أصل 32 لواء من الجيش الإسرائيلي، "قوات الدفاع الإسرائيلية" كانا قريبين من حدود غزة وقت الهجوم، مع اقتراحات بأن حراسة مستوطني الضفة الغربية كانت لها الأولوية في الأشهر الأخيرة، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، العطلة الدينية، التي تأتي بعد يوم الغفران، يوم الكفارة.

جدير بالذكر أن حوالي 1200 شخص قتل عندما اخترقت حماس السياج الحدودي في 7 أكتوبر.

المخابرات الإسرائيلية التجسس إسرائيل مصادر امنية

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