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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد "النيابة الإدارية" يبحث التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات مع جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  اليوم  وفدا من  هيئة النيابة النيابة الإدارية ،  ضم المستشار فوزي عبد الله مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالمنوفية والمستشار رجب شرشر مدير فرع الدعوى التاديبية بالنيابات الإدارية  بالمنوفية والمستشار عبد المنعم مجدي رئيس النيابة الإدارية ، بحضور المستشار  عمر تركي نائب رئيس  مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة.

استهدف اللقاء بحث اوجه التعاون بين هيئة النيابة الادارية وجامعة المنوفية في مجال التدريب وتبادل الخبرات المختلفة .

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رحب الدكتور أحمد القاصد  بضيوف الجامعة، مشيرا إلي  أهمية  تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة   وهيئة  النيابة الإدارية  في مجالات  نشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات  والأنشطة الثقافية المشتركة.

 كما  نقل الوفد تحيات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي الدكتور  أحمد القاصد رئيس الجامعة ، واستعرض الوفد أنشطة الهيئة  المختلفة  في التدريب ونشر الثقافة القانونية ، مؤكدين علي حرص الهيئة علي التعاون مع الجامعة  وكلية الحقوق كبيت خبرة في المحافظة  .

الثقافة القانونية البحوث والدراسات الدكتور أحمد القاصد النيابة الإدارية بحث سبل التعاون المشترك هيئة النيابة الإدارية جامعة المنوفية

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