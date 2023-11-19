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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يترأس إجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الإجتماع الشهري لمجلس شئون التعليم والطلاب وذلك بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة وبحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية و مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة و مديرعام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

استهل الدكتور أحمد القاصد  مجلس شئون التعليم والطلاب بالترحيب بالدكتور عبد الناصر عبد الحميد لتوليه منصب وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

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ودعا القاصد  وكلاء الكليات لشئون التعليم للمشاركة في  الندوة التثقيفية التي تعقدها  القوات المسلحة  يوم ٢٦ من نوفمبر الجاري والتي تهدف إلى توعية الطلاب نحو المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات والتوعية بأهمية هذة المشاركة لبناء وطن قوي  ومستقبل أفضل . كما دعاهم  رئيس الجامعة لحث الطلاب لحضور  الندوة المنعقدة في ال ٢٧ من نوفمبر الجاري والتي ينظمها تنسيقية  شباب الأحزاب  بالتعاون والتنسيق مع رعاية الشباب بالجامعة وذلك لتوعية الطلاب بالعمل الوطني الإيجابي والمشاركة والتعبير عن ارائهم  وممارسة حقوقهم السياسية بشكل بناء.

كما ناقش رئيس الجامعة المستجدات والدور الذي يقوم بها مركز القياس والتقويم حول تقييم معايير وأسس ورقة الإمتحانات بالكليات النظرية والعملية وذلك لتحسين وتيسير أعمال الإمتحانات والتصحيح الإلكتروني والوصول إلي خريج  مؤهل قادر علي مواصلة التعليم  المستمر .

وطالب القاصد  بعمل مركز ا للتعليم  لعقد دورات تدريبة بكلية التربية  يتولي  إعداد المعلم الجامعي و بهدف إلي  إطلاع الأستاذ الجامعي والهيئة المعاونة على المستحدث في خطوات العملية التعليمية وكيفية وضع اسئلة ورقة الإمتحانات مع الحرص على التعاون مع مركز الجودة والأعتماد بالجامعة لتطبيق معايير الجودة المتبعة ومركز القياس والتقويم وتحويلها إلى ممارسات فعلية.

وأكد  رئيس الجامعة  علي أهمية  التعاون بين الكليات في استخدام المنشآت  الجامعية الصالح العملية  التعليمية و تنظيم جداول الإمتحانات بين كليات الجامعة لمراعاة ظروف الطلاب المغتربين.

و ناقش القاصد المستجد في قطاع الطلاب الوافدين بالكليات ومتابعة تطبيق الكليات لمعايير ولوائح المجلس الأعلى للجامعات لقبول الطلاب الوافدين في البرامج الدراسية والتسجيل وتحديد المصروفات، مطالبا الكليات بإعداد  جداول الساعات المعتمدة للأعلان عنها وقبول الطلاب بالكليات .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجلسة قامت بالمصادقة على محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات كما ناقشت العديد من الموضوعات التي تم من خلالها التعرف على إحتياجات مختلف الكليات خلال الفترة المقبلة وخاصة الدورات التدريبية التي تسهم في الارتقاء بالعملية

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