بدلا من 40.. وزير الاتصالات: مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مراكز التعهيد منذ 2021

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مع مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.

وأكد " طلعت "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى عددا من الشركات العالمية التي لها مراكز تعهيد في مصر؛ لبحث سبل التعاون.

البنية الرقمية في مصر

وشدد وزير الاتصالات، على أن مصر منذ 2021 تحتل المركز الأول إفريقيًا في مراكز التعهيد، بعدما كانت في المرتبة 40، وذلك لأن البنية الرقمية في مصر متميزة وكفء.