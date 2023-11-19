وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 400 ألف شاب في مجال نظم المعلومات.. فيديو

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات العالمية في مجال الرقمنة تسعى لتقديم خدمات مفيدة للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 400 ألف شاب في مجال نظم المعلومات.

وأكد "عمرو طلعت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى اليوم عددا من ممثلي الشركات العالمية التي لها مراكز تعهيد في مصر.



وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن رئيس مجلس الوزراء زار اليوم مجموعة من الشركات العالمية التي أقامت مراكز تعهيد لها في مصر.

شركات عالمية تنشئ مراكز تعهيد بمصر

وأكد أن هناك بعض الشركات العالمية تنشئ مراكز تعهيد لها في الدول التي تكون مستقرة وبها مهارات وإمكانيات بالقدر الكافي، لافتا إلى أن هذه المراكز لا تشترط الحصول على هندسة فقط، وإنما تفتح الباب لباقي المجالات الدراسية وأي سنة تخرج.