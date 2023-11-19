الصحة: متابعة لحظية من القيادة السياسية لاستقبال وتوافر الدعم الطبي لـ مصابي غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توجيهات صدرت منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، بتقديم كل أشكال الدعم الطبي للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الوزارة لديها خطة للتعامل مع الموقف بكافة السناريوهات، ومن أبرز محاورها، الطواقم الطبية، والتأكد من جهوزيتها من حيث الإعداد والكفاءة المهارية".

وأشار إلى أنه: "تم التأكد من جهوزية المستشفيات والرعايات الصحية والحضانات وأقسام الرعاية الداخلية، وبالتوازي مع ذلك، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات".

واستطرد: "بدأنا في استقبال المصابين من قطاع غزة منذ يوم 2 نوفمبر، ويتم التعامل معهم في المستشفيات المصرية، وهناك متابعة لحظية من القيادة السياسية".