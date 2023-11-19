عودة الكرتونة لـ 80 جنيها ممكن أم مستحيل.. وزارة التموين تجيب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجاح مبادرة خفض الأسعار، منوها بأن لها تأثير كبير في السوق.

وقال "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن سعر كرتونة البيض انخفض من 150 جنيها لأسعار أقل، ووصل لـ 115 جنيها.

وعلق مساعد أول وزير التموين، على إمكانية عودة الكرتونة لـ 80 جنيها، قائلًا "من الصعب ان يرجع لـ 80 جنيها مرة أخرى في ظل أسعار الصرف".

وشدد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن مصر جزء من السوق العالمية، وما يحدث في الأسواق يعكس ذلك، محذرًا من أن هناك مضاربات كثيرة على أسعار الصرف.