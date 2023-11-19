دموع الوجع .. رسائل مبكية لأهالي غزة تحكي حجم معاناتهم |شاهد

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الرسائل المبكية والحزينة للأهالي من داخل قطاع غزة تحكي حجم المعاناة والتهجير وضرب النازحين في منشآت الأمم المتحدة.

قال أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الناس مش لاقية مياه تشرب والقصف في كل مكان يستهدف المدنيين.

أوضح أحد الفلسطينيين، لو استمر الوضع على ما هو عليه تحصل كارثة إنسانية في المدرسة، حيث لا مياه ولا كهرباء وتعبانين وشقيانين وننام على الأرض، وحسبنا الله ونعم الوكيل، سمعنا عن 48 واليوم نعيشها.



وغلبت الدموع سيدة فلسطينية وهي تتحدث عن حجم المعاناة التي تعيشها، قائلة: لأول مرة في حياة أرى هذا المشهد، وصابرين وشاكرين وحامدين ربنا.

