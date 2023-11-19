بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها الإعلام ومغادرة قناة المحور| شاهد

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، حقيقة اعتزالها مجال العمل الإعلامي، ومغادرة قناة المحور، وذلك بعد أيام من اختفائها وعدم ظهورها على الشاشة، ما تسبب في حالة من الجدل والشائعات.

وظهرت بسمة وهبة في فيديو لايف عبر تطبيق إنستجرام، توضح فيه الحقيقة، وقالت إنها لم تعتزل الإعلام أو تترك قناة المحور، ولكنها مختفية بسبب حالتها النفسية.

وقالت بسمة وهبة إنها حزينة لما يحدث حاليا، وتطور الأوضاع المحيطة، بعد الجدل الذي أثارته بالفيديو الذي تحدثت فيه باللغة العبرية.

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قالت الإعلامية بسمة وهبة، من قبل: إنّ إسرائيل ليست دولة قوية لكنها وهم وأضعف من المنشورات التي نكتبها عنها، كما أنها أضعف من صوتنا وكلامنا ورسائلنا.

وأضافت «بسمة وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن الفيديو الذي وجهت فيه رسالة باللغة العبرية تم فبركته بواسطة لجان إلكترونية إسرائيلية، حيث وجهت رسالة للإسرائيليين، ومن الواضح أن هذا الفيديو أحدث تأثيرا في إسرائيل.

نتنياهو غير مهتم بالأسرى

وأردفت «بسمة وهبة» : «قلت في هذا الفيديو إن نتنياهو غير مهتم بالأسرى، كما أن غزة بها أسرى دولة الاحتلال، وقلت إن شعوب العالم كلها غاضبة وتنتفض من الإسرائيليين، وفي نهاية المطاف سيتحمل الإسرائيلي تبعات ما يحدث إذا سافر خارج دولته».

وأوضحت أن وجود انقسام داخلي في إسرائيلي وهو ما يجعل نتنياهو متوترا لأن مذيعة مصرية نشرت مقطع فيديو في برنامجها باللغة العبرية "المكسرة"، موجهة حديثها إلى بنيامين نتنياهو: «أنا كسرت عزيمتك ووترتك وقلقتك، وسبحان الله يوضع سره في أضعف خلقه».