أخبار الفن| نجلاء بدر تتعرض لإصابة في وتر أكيليس.. وفنان شهير يهاجم ياسمين صبري

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة، عن نجلاء بدر وياسمين صبري:

كشفت النجمة نجلاء بدر، عن تعرضها لإصابة بعد تصوير مسلسلها “صوت وصورة”.

كشف الفنان جميل برسوم، عن رأيه في الفنانة ياسمين صبري بعد مشاركتها في مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في عام 2019، موضحا أن جمالها أقوى من موهبتها.



خرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

نشر الفنان محمد رمضان فيديو وهو برفقة الفنانة أحلام من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .



أعربت الفنانة إليسا عن حبها القوي لشعب السعودية، وأنه يحب السعادة والفرحة دائمًا.

وأضافت إليسا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد فى الرياض، لم أكن أتخيل هذا الانسجام بيني وبين شعب السعودية.