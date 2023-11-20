عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 20.6 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 18.3 % على أساس سنوي.

وكشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الـ 8 أشهر الأولي من 2023  بلغت 20.6 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 18.3%.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 8.1  مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022،بنمو 22.6%.

txt

الرقابة المالية: رقمنة النظام المالي غير المصرفي لتيسير وصول الخدمات

txt

الرقابة المالية: 7 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال أغسطس الماضي

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 3023 مقارنة بـ10.8 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 15.7%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 18.1% لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقارنة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافلي 

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس  2023، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 20.2%.

الرقابة المالية التعويضات التأمينية التأمين التكافلي التامين مليار جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أجواء شتوية بامتياز .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

ترشيحاتنا

حماس تنفي التوصل إلى صفقة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة السوداء أو الـ Black Friday: لماذا سميت بهذا الاسم؟

تحدى الجميع.. مرشح رئاسي للأرجنتين يكشف عن خطط التحول إلى اليهودية ودعم إسرائيل

فرج عامر يكشف تصرف غريب لحكم مباراة مصر والسيراليون| شاهد

رضا عبد العال: آداء المنتخب غير مقنع.. والمجموعة بلا منافس

فضل التعبد بسورة الفاتحة في صلاة قيام الليل.. أسرار يغفلها الكثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النجرسكو

بدون عمليات تجميل.. أسرار بسيطة للتخلّص من دهون الوجه

كتائب عز الدين القسام .. قصة استشهاد ملهم المقاومة الفلسطينية

مقتل السير لي ستاك اعتقالات شملت مصر.. كيف هزت تلك الجريمة الإمبراطورية البريطانية

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ