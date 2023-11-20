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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل من السكة الحديد بسبب حالة الطقس

صدى البلد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من البلاد، ما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط. 

وأكدت الهيئة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

التأخير الخارج عن إرادتها

وتتقدم الهيئة بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها وتؤكد أنها لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، كشفت حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر، وفق آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية التي أشارت إلى أجواء شتوية بامتياز وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق القاهرة الكبرى وشرق البلاد والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر، يوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتتوافر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل حد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيمة تتراوح (3) درجات مئوية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

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