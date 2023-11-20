سقط مغشيا عليه..الصديق المقرب لـ أحمد زكى يروي لحظة علمه بوفاة هالة فؤاد|فيديو

تحدث محمد وطنى، الصديق ورفيق المشوار للراحل الكبير الفنان أحمد زكى، عن علاقة الراحل بالفنانة هالة فؤاد.

وقال محمد وطنى، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، على قناة "الحياة"،: "عندما علم أحمد زكي بوفاة الفنانة هالة فؤاد حينها كنا بنصور في القلعة، والفنانة صابرين عرفت الخبر وكله عرف وقالت له يا أحمد هالة هالة فؤاد توفاها الله، وشبه وقع بعد ما عرف وقعد على الكرسي وسقط مغشيا عليه".

وأضاف: "أحمد زكي نده عليا وقال لي أركب العربية، ورحنا على المستشفى في المهندسين وقعد في المستشفى يومين لأنه كان في حالة انهيار تام، ووقف في العزاء بجوار زوجها وكان منهار جدا".



وأكد محمد وطنى، الصديق ورفيق المشوار للراحل الكبير الفنان أحمد زكى،: "أحمد زكي كان متأثر جدا بوفاة الفنانة حالة فؤاد".

