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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصديق المقرب لـ أحمد زكي: استسلم لإصابته بالسرطان ولم يكتب وصية

محمد وطنى صديق ورفيق
محمد وطنى صديق ورفيق مشوار الفنان الراحل أحمد زكى

خصص برنامج “واحد من الناس” حلقة خاصة عن الفنان الراحل أحمد زكي، وتحدث عن حياته الشخصية صديقه القريب “محمد وطني”.
 

وكشف محمد وطني صديق ورفيق مشوار الفنان الراحل أحمد زكى، الأيام الأخيرة في حياته، قائلا: أخبرنا أحمد زكي عن مرضه عن طريق الفنان ممدوح وافي وكنت معه والدكتور حسن البنا، متابعا:" ممدوح وافي قال له عندك مرض محوري لا بد من علاجه حتى لا ينتقل إلى مرحلة السرطان.

وأكمل:"لأول مرة أرى الاستسلام في عين أحمد زكي وقال لهم “اللي شايفينه اعملوه”، متابعا:"أحمد زكي قالي تعبتك يا وطني كتير، وأبقى خد العزاء بتاعي. وانهارت في البكاء وقتها وكانت الفنانة رغدة دخلت المستشفى وقتها وأشارت لي ما ينفعش كده". 

 

وأضاف:" توجهت إلى المقابر بطلب من أحمد زكي بأن أتوجه لها وحينها كانت مصر كلها تتابع حالة أحمد زكي". 


ولفت إلى أن أحمد زكي لم يكتب وصية ومن أصعب لحظات حياته هي وفاة صديقه الفنان ممدوح وافي والذي وصى قبل وفاته أن يدفن ممدوح وافى في نفس مقبرة أحمد زكي، وبالفعل تم دفنهما في مقبرة واحدة".
 

أحمد زكي الفنان الراحل أحمد زكي الفنان ممدوح وافي واحد من الناس برنامج “واحد من الناس”

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