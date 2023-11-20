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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فريداي.. خصم أكثر من 3100 جنيه على هاتف Vivo 13 Pro

عرض البلاك فريداي..خصم
عرض البلاك فريداي..خصم أكثر من 3100 جنيه على هاتف Vivo 13 Pr

يقدم موقع Giztop الأجنبي خصمًا بقيمة 100 دولار (أي ما يعادل 3100 جنيه) على هاتف Vivo IQOO 12 Pro الأحدث، فالهاتف الذي يبلغ سعره عادةً 899 دولارًا متاح الآن بسعر مخفض يبلغ 799 دولارًا فقط، ينطبق هذا السعر على الطراز الأساسي، ويأتي الهاتف باللون الأسود والأبيض والأحمر.

عرض البلاك فريداي..خصم أكثر من 3100 جنيه على هاتف Vivo 13 Pro المنافس لـ iPhone

يتميز iQOO 12 Pro بشاشة AMOLED E7 2K مذهلة بقياس 6.78 بوصة، توفر وضوحًا кристаليًا بدقة 3200 × 1440 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز ومعدل أخذ عينات للمس 300 هرتز، توفر الشاشة واجهة سلسة للغاية وسريعة الاستجابة للمستخدمين.

يتم دعم هاتف Vivo IQOO 12 Pro  بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتقدمة وشريحة الألعاب Vivo Q1، يقدم هذا الهاتف أداءً استثنائيًا، و يضمن معالج ثماني النواة، يعمل بتردد 3.2 جيجاهرتز، تعدد المهام بسلاسة، وتشغيل التطبيقات، والاستجابة الشاملة بإقرانه مع 8 جيجابايت / 12 جيجابايت / 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، يمكن لـ iQOO 12 Pro معالجة العديد من التطبيقات والمهام دون جهد.

 

استمتع بإلغاء القفل الآمن والمريح باستخدام مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد واسع النطاق، والذي يفتح جهازك في غضون 0.2 ثانية فقط. تعزز تقنية إلغاء قفل الوجه ميزات الأمان في iQOO 12 Pro بشكل أكبر.

لمحبي الألعاب، يقدم هذا الهاتف الذكي Vivo IQOO 12 Pro  مجموعة من الميزات، بما في ذلك محرك X-axis مزدوج، وترقية اهتزاز 4D، وزرين حساسين للضغط أسفل الشاشة. تمكن هذه الميزات من تجارب لعب دقيقة وغامرة، مما يسمح بإجراء عمليات بأربعة أصابع بسلاسة باستخدام إصبعين فقط.

يدعم هاتف Vivo IQOO 12 Pro  5G وأحدث معيار WiFi 6، مما يوفر سرعات إنترنت سريعة للغاية و يشتمل الهاتف على VC Liquid Cooling وموزع حرارة كبير الحجم، مما يضمن الأداء الأمثل حتى أثناء الاستخدام المكثف.

يشمل iQOO 12 Pro أيضًا NFC متعدد الوظائف، و GPS ثنائي التردد، و IR blaster، و HPUE، و 4 × 4 MIMO. تضمن تقنية الهوائي الذكية استقبالًا متفوقًا في جميع الأوقات.

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