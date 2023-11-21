الهواتف القاهرة لسامسونج وصلت.. مواصفات رائعة لسلسلة Honor 100 وسعر بسيط

من المقرر أن تعلن هونر Honor عن هواتف Honor 100 و Honor 100 Pro الذكية في السوق الصيني في 23 نوفمبر.

وقبل الإطلاق ، ظهرت مواصفات وتكوينات وأسعار كلا الهاتفين الذكيين على Weibo، وإليك نظرة على كل ما هو معروف عن ثنائي Honor 100.

مواصفات Honor 100 و Honor 100 Pro

وفقًا للتسريبات ، سيكون كل من Honor 100 و Honor 100 Pro مزودًا بشاشة OLED رباعية المنحنيات مقاس 6.78 بوصة. كما كشفت العروض الرسمية، أن النموذج القياسي سيتضمن ثقبًا واحدًا ، بينما سيكون إصدار Pro مزودًا بفتحة على شكل حبة دواء لنظام الكاميرا الأمامية المزدوجة.

ستتضمن إعدادات كاميرا Honor 100 مستشعر IMX816 بدقة 50 ميجابكسل في المقدمة ومستشعر IMX906 بدقة 50 ميجابكسل خلفية رئيسية مزودة بميزة OIS إلى جانب عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل. من ناحية أخرى ، سيتكون نظام الكاميرا الأمامية المزدوجة Honor 100 Pro من كاميرا رئيسية IMX816 بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بدقة 32 ميجابكسل ، والذي يبدو أنه عدسة بزاوية عريضة للغاية. سيتضمن تكوين الكاميرا الخلفية مستشعر IMX906 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بمساعد OIS وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل.

ستعمل سلسلة Honor 100 على Android 14 مع طبقة من واجهة المستخدم Magic OS على رأسها. يقال إن كلا الهاتفين يحملان بطارية بقوة 5450 مللي أمبير في الساعة مع قدرات شحن سريعة بقوة 100 وات. سيكون لدى كلا الجهازين ميزات أخرى مشتركة ، مثل إطار بلاستيكي ، ومكبرات صوت مزدوجة ، و NFC ، ومسدس IR ، ومحرك خطي X-axis.

*من حيث الأداء ، سيضم Honor 100 معالج Snapdragon 7 Gen 3 الذي تم الكشف عنه حديثًا ، بينما سيضم Honor 100 Pro معالج Snapdragon 8 Gen 2 الأكثر قوة. ستأتي سلسلة Honor 100 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

سعر Honor 100 و Honor 100 Pro

تشير معلومات التسعير المتسربة إلى أن كلا النموذجين سيكونان متاحين بثلاثة إصدارات: 12GB + 256GB ، 16GB + 256GB ، و 16GB + 512GB. من المتوقع أن يتم تسعير إصدارات Honor 100 بسعر 390 دولارًا و حوالي 432 دولارًاو حوالي 473 دولارًا على التوالي. في حين أن طرازات Honor 100 Pro قد تكلف حوالي 515 دولارًا و حوالي 557 دولارًا و حوالي 599 دولارًا على التوالي.