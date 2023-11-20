حملة السيسي تستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح من خلال نشاط فعّال ومؤتمرات جماهيرية حاشدة، ومبادرات متنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستكمالاً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

تستعرض الحملة أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.



حزب مستقبل وطن

- نظم مستقبل وطن كفر الشيخ مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور أكثر من 7000 مواطن.



حزب حماة الوطن



- نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز يوسف الصديق، لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لتكملة مسيرة النهضة و الانجازات.

- نظمت ‏امانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم تعقد لقاءاً جماهيرياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.



حزب الإصلاح والنهضة



-نظم حزب الإصلاح والنهضة ندوة توعوية ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس بمركز شباب زرقون القبلية نظمتها أمانة محافظة البحيرة لزيادة الوعي لدي الشباب حول مشاركتهم في العملية الانتخابية، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي

-‏ نظمت أمانة محافظة سوهاج بحزب الإصلاح والنهضة مبادرة مصر تختار الرئيس للتأكيد على أهمية عملية التوعية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- نظمت ‏أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الإصلاح والنهضة مسيرة شبابية حاشدة لإعلان الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ونشر الوعي بين الشباب حول مشاركتهم في العمليه الانتخابية.



تحالف الأحزاب المصرية



-نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمر حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات.



حزب المصريين الأحرار



- نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة اسيوط مؤتمرًا نسائياً حاشدًا لشابات المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعوة الشابات الحاضرات لتوعوية كافة نساء المحافظة بالمشاركة الإيجابية.



حزب الحرية المصري



- ‏نظمت أمانة حزب الحرية المصري بالشرقية مؤتمر جماهيري بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة ندوه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم خلالها استعراض إنجازات السيد الرئيس في الفترة السابقة.



النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج



-نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة كفر الدوار لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور آلاف العمال.



الاتحاد التعاوني الزراعي



- نظم الإتحاد التعاوني الزراعي ندوة توعوية لمزارعي 4 محافظات مختلفه وهم ( كفر الشيخ، أسيوط، الاسماعيليه، الإسكندرية) وذلك بمركز عمر لطفي بحافظة الإسماعيلية لإعلان دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم.



النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق



- نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق مؤتمراً حاشداً بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحدث عن إنجازات الرئيس منذ 30 يونيو.