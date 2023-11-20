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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويشدد على الجهات المختصة بحلول فورية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية مع المواطنين

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني  بدراسة شكوى مواطن بناحية صنصفط بمنوف يتضرر من المخطط التفصيلي لقطعة أرض يمتلكها مما يلحق الضرر به ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم فى ضوء الضوابط والقوانين.


جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

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كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية طنبدى بشبين الكوم يلتمس سرعة إنهاء  الإجراءات الخاصة بتصريح البناء لمنزله المهدوم داخل الحيز العمرانى  للم شمل أسرته ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .


وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى أرملة بناحية جنزور بركة السبع تعول 4 أبناء ليس لديها مصدر دخل وتتضرر من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها، وعلى الفور أحال المحافظ شكواها إلى مدير مديرية التموين لعمل اللازم موجها بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفها الصعبة ومساعدتها على تحمل أعباء المعيشة  ، وكذا شكوى موظفة بالوحدة المحلية لقرية اسطنها تتضرر من نقلها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور مراعاة لظروفها الصحية.

وكلف المحافظ إدارة الشئون القانونية بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وأحال المحافظ طلب مواطن يلتمس إنهاء الإجراءات الخاصة بمديرية الطرق لتجديد منزله الآيل للسقوط إلى مدير مديرية الطرق لعمل اللازم .


يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة للإستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات ، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الادارة العامة للتخطيط الحيز العمراني الشئون القانونية المنوفية شكاوى المواطنين

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