يديعوت أحرونوت: واشنطن تقنع إسرائيل بالذهاب إلى صفقة مع حماس بشرط

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقنع إسرائيل بالذهاب إلى صفقة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وعدت الوسطاء قبل يومين بإقناع إسرائيل بالاستمرار في اتجاه الصفقة مع حماس، مقابل ذلك تريد واشنطن الضغط على حماس لزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأعلنت كتائب المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بتأمين أسرى إسرائيليين.

وقالت "كتائب المجاهدين"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة "إكس" اليوم: "فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بتأمين أسرى العدو، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا".