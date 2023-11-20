محافظ الدقهلية يوجه بهذا الإجراء لإفادة مواطني المحافظة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة .

وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي..

وقد اكد "مختار" في بداية الاجتماع ان تحديد التوقيتات العامل الاساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين..

كما أكد علي ان المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات بما يساهم في انهاء المشكلات والمعوقات الطارئة التي تعترض التنفيذ لاي من المشروعات او ما يتم بحثه من موضوعات بما يساهم في سرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وطالب "مختار"بسرعة التعامل الفوري مع كافة المعدات المكهنه بالمراكز والمدن والاحياء والقري من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأكد " مختار"علي اهمية المتابعة الجادة لاعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظة للمساهمة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصه فيما يتعلق بخدمات النظافة ورفع كفاءة وتحسين البيئة ..



وأكد "مختار" علي ضرورة استغلال قطعة ارض بالمشاية السفلية بالمنصورة امام جزيرة الورد الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية مشيرا لاهمية وسرعة انهاء الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، واشار ايضا لاهمية المتابعة والتنسيق مع احياء شرق وغرب المنصورة للقيام بترميم وصيانه سور الكورنيش بالمنصورة من خلال التمويل الوارد بالخطة الاستثمارية بالتنسيق مع التخطيط..

وجه "مختار"لمتابعة تنفيذ اعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارة التموين المسئولين عن المنطقة اللوجيستية ..

كما أكد "مختار"علي ضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين.

كما وجه" مختار"لاهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة ليكون متنفسا لمواطني الدقهلية.

وطالب "مختار"بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز ومتابعة الاجراءات المقررة في هذا الشأن وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه بما يعود بالنفع علي مواطني المحافظة،

ووجه "مختار"لاهمية المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة..



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