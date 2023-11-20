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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إخلاء المدارس لاستقبال المصوتين.. قرار عاجل استعدادا للانتخابات الرئاسية.. إنشاء صفحة على موقع التعليم العالي بالأنشطة الطلابية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إنجاز رياضي لـ جامعة حلوان في رابطة اللاعبين المحترفين


أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالحكم المصري عادل نور صاحب الشارة الذهبية، وتعتبر هذه الشارة أعلى درجات التحكيم على المستوى الدولي، حكم مباراة دور قبل النهائي في البطولة النهائية لرابطه اللاعبين المحترفين بين بطل العالم نوفاك دجوكوفيتش والاسباني كارلوس الكراز

 

 

إنشاء صفحة على موقع وزارة التعليم العالي بالأنشطة الطلابية


كشف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى ( أنشطة موازية - أنشطة فردية - أنشطة مساندة)، كما تضمنت الخطة إنشاء صفحة على موقع الوزارة خاصة بالأنشطة الطلابية.

 


إخلاء المدارس لاستقبال المصوتين.. قرار عاجل من التعليم استعداداً للانتخابات الرئاسية


أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.


الأعلى للجامعات يوضح حقيقة فتح التحويلات بين الكليات خلال إجازة نصف العام


قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن مرحلة التحويلات بين الكليات المناظرة في الجامعات الحكومية انتهت وفقا للوائح العمل المنظمة.


 

 

خبير تربوي يكشف أسباب قلة عدد زوار المكتبات الجامعية


 


تعتبر المكتبات الجامعية من الأركان الأساسية في البيئة الأكاديمية، حيث تلعب دورًا هامًا في توفير المصادر المعلوماتية والدعم اللازم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. ومع ذلك، تواجه المكتبات الجامعية تحديات عديدة قد أثرت على قدرتها على تحقيق دورها الكامل وتحقيق أهدافها المحددة.


معهد إعداد القادة ينظم البرنامج العام لطلاب المعاهد العليا

 


ينظم معهد إعداد القادة برنامج "قادة التميز" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2023.

 

التربية والتعليم والتعليم الفني أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أحدث أخبار التعليم المنشورة التربية والتعليم والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي

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