إنجاز رياضي لـ جامعة حلوان في رابطة اللاعبين المحترفين

أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالحكم المصري عادل نور صاحب الشارة الذهبية، وتعتبر هذه الشارة أعلى درجات التحكيم على المستوى الدولي، حكم مباراة دور قبل النهائي في البطولة النهائية لرابطه اللاعبين المحترفين بين بطل العالم نوفاك دجوكوفيتش والاسباني كارلوس الكراز

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الحكم عادل نور الذي يُعد مشرفاً رياضياً بالادارة العامة لرعاية الشباب من أبناء جامعة حلوان، قدَّم مستوىً متميزاً خلال إدارته للمباراة، مما يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه التحكيم المصري، وأضاف أن الجامعة دائمًا ما تفتخر بأبطالها الرياضيين الذين يحملون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، وتمثيل جامعة حلوان أمام دول العالم.

وقد أبدى الحكم عادل نور امتنانه للجامعة على دعمها المتواصل له طوال مشواره الرياضي.

ونظمت جامعة حلوان زيارة علمية لطلابها الوافدين إلى شركة حلوان للأسمدة، حيث شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين، وهذا يؤكد على حرص الجامعة لتوفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب الوافدين، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.

هذا وقد عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

كما نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض.

هذ وأطلقت جامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في "الصحة النفسية والإرشاد النفسي تنظمها وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسى.



وقد أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".، ودعا المركز الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه لمقر المركز.

كنا أعلن المركز أنه يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس - دراسات عليا، بجانب التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل، وترجمة بيان الدرجات، وترجمة ملخص الرسائل والأبحاث، وإثبات القيد للسفر، كما يوفر المركز ترجمة إفادات السفر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بإجراء جولة تفقدية لكليات " الخدمة الاجتماعية - الآداب – الحقوق – الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وشدد على أهمية إتقان الطالب للغة لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.



واكد رئيس جامعة حلوان على إننا نتطلع دوماً إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها

كما أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية التربية بالجامعة، حيث شدد خلالها على أهمية التدريب العملي لطلاب الكلية، وضرورة امتلاكهم مهارات لغوية عالية، بهدف إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل. كما أوصى بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي.