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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأولى بالرعاية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وترخيص أكشاك وفرص عمل بالقطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، كما وجه بردم البرك والمستنقعات والأماكن التي يشكوا الأهالى من وجود تجمعات مياة بها، سواء أمطار أو جوفية، أو صرف زراعي وصحي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة الجديد، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب أحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذ ياسر عبدالهادي محمد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع مياه الشرب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لشكوى عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للأسر الأولى بالرعاية، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة.

كما استمع المحافظ، لشكوى أحد مواطني عزبة جنيدي، التابعة لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بسبب تضررهم من عدم وجود لخدمات الصرف الصحي بالعزبة، وضعف التيار الكهربي، حيث وجه محافظ الفيوم، بسرعة دراسة مشكلة الصرف الصحي بالعزبة وبحث إمكانية عمل محطة رفع بها، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كما وجه بمراجعة محولات الكهرباء، وكذا صيانة أعمدة الإنارة، فضلاً عن مراجعة كافة الخدمات بالعزبة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

 

 

 

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