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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بسيد الخواتم اليوم

صدى البلد

يرصد القمر في طور التربيع الأول لشهر جمادى الأولى اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة. 

القمر سيشرق بعد الظهر وسيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 01:49 مساءً بتوقيت مكة ( 10:49 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

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القمر في التربيع الأول بسماء مصر اليوم.. فرصة مثالية للتصوير والرصد

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، القمر سيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس وبعد حلول الليل سيكون (ظاهرياً) بالقرب من كوكب زحل على قبة السماء حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات. 


وسيظل القمر  وزحل في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علما بان هذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا. 

زحل ثاني أكبر كوكب في نظامنا الشمسي بعد المشتري ، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض ومثل المشتري يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية. 

يعرف زحل بسيد الخواتم بسبب نظام حلقاته الرائع والتي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد،الزهرة، الارض، المريخ، فإن زحل لا يمتلك سطح صلب يمكن الوقوف عليه.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

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