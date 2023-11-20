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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يناقش خطط هيئة إنقاذ الطفولة لتنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي خلال الاجتماع

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية برئاسة الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا والدكتور عادل صموئيل مسئول قطاع التعليم الأساسى، بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك في إطار التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

 

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أكد المحافظ على زيادة الوعى لدى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى سواء المجلس القومى للمرأة أو الرائدات الريفيات والوصول إلى القرى مما ساهم في خفض نسبة التسرب من التعليم وتطوير مدارس الفصل الواحد بالتعاون مع التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ووجه الوفد بالتوسع فى إقامة المزيد من البرامج في مراكز المحافظة التسعة لتحقيق أقصي استفادة تعود بالنفع العام على المواطنين، وتساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وتناول اللقاء استعراض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية ومناقشة الخطط المستقبلية للهيئة داخل المحافظة والمشروعات الحالية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أنشطة وبرامج الهيئة من تعليم وصحة وطفولة مبكرة وتحسين سبل العيش وفرص التنمية وكذلك اجتماع اللجنة الاستشارية المزمع انعقاده شهر ديسمبر المقبل من خلال التنسيق الكامل وتوزيع الأدوار بين الهيئة والمحافظة .

 

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