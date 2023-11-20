بسبب حبها لكلبها.. أمريكية ترتكب جريمة بشعة بحق أطفالها |تفاصيل

تواجه أم أمريكية متهمة بقـ.تل طفليها الصغيرين في قبو منزلها المحاكمة بعد أن رفض القاضي اتفاق الإقرار بالذنب بسبب جريمتها البشعة تجاه اطفالها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تواجه ليزا سنايدر تهمة القـ.تل من الدرجة الأولى وتعريض أطفالها للخطر والتلاعب بالأدلة فيما يتعلق بوفاة ابنها برينلي البالغ من العمر أربع سنوات وكونر البالغ من العمر ثماني سنوات، وذلك بسبب حبها المريب لكلبها البيتبول .

الام المتهمة

وأوضحت الصحيفة انه تم العثور على الصغار معلقين بطوق كلب داخل منزلهم، الواقع في بلدة ألباني بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث توفى الطفلان بعد أن تم إيقاف أجهزة دعم الحياة بعد ثلاثة أيام من نقلهما إلى المستشفى.

وحاولت سنايدر، 40 عامًا، الهروب من تهمة قـ.تل ابنايها بالادعاء بانها مريضة عقليًا في جلسة استماع للمحكمة عقدت يوم الجمعة (17 نوفمبر)، لكن القاضية تيريزا جونسون، رئيسة مقاطعة بيركس، رفضت هذا الالتماس.