جامعة حلوان: نعمل على تأهيل البيئة اللازمة للابتكار والإبداع

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي و رفع تصنيف الجامعة الدولي و تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.



وأضاف الدكتور السيد قنديل أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.



وتابع قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.



وتفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المطعم المركزي بالجامعة صباح اليوم للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب، ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية.

وأكد الدكتور قنديل خلال الزيارة على حرص إدارة الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن راحة الطلاب ورضاهم من أولويات الجامعة، مضيفا أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم وجبات غذائية متوازنة وصحية للطلاب.

وأفاد الدكتور قنديل أنه يحرص على تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته وكميته.

كما نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة نرفانا حسين، الأستاذ المساعد بقسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب ومستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء.

وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم أحمد عبد القادر، مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، والدكتورة يسرا فتحي طنطاوي، مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب.

وتناولت الندوة موضوعات منها: أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطرق الكشف وأعراض المرض، وكيفية الفحص الذاتي للثدي، وعوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.

وحضر الندوة 56 من السيدات العاملات بمختلف جهات الجامعة.



كما تعلن إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بدء فاعليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك تأكيداً على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وتتطلب المسابقة من الطلاب تقديم بحث اجتماعي أو طبي أو هندسي وغيرها مع مراعاة وضوح الألوان وتنسيقها، وكذلك وضوح التعبير والتفاعل بين البرامج والمستخدم، والابتكار، واستخدام التعريفات، والإخراج الفني، بالإضافة إلى استخدام برامج الوسائط المتعددة مثل FLASH وPOWERPOINT والفيديو.

وسيتم التحكيم على قدرة الطالب على توصيل فكرة البحث إلى المحكم باستخدام الأساليب السابقة.

وعلى الطلاب الراغبين بالمشاركة تجهيز ال-CD وتقديمه مع البطاقة الجامعية والكارنيه إلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان بمبنى (و) بإدارة الجامعة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 نوفمبر 2023.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ مدحت علام مدير الإدارة.