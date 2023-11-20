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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الافتتاح الرسمي لفاعليات البعثة التجارية المصرية إلى الجزائر

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

شهد مختار وريدة – سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، افتتاح فاعليات البعثة التجارية المصرية في قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف إلى الجزائر، وذلك بحضور علاء الوكيل – رئيس الوفد المصري ورئيس مجموعة عمل البعثات وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبمشاركة ياسر قرنى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر.

حيث تم إلقاء الضوء على قدرات مصر التصنيعية في المجالين الغذائي والطباعة والتغليف حيث تعد مصر أهم منتج ومصدر عربي وأفريقي للأغذية المصنعة، حيث بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري في عام 2022 حوالي 4.5 مليار دولار تمثل 14% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كم تعد الدول العربية أهم مستوردي الأغذية المصنعة المصرية بنسبة 55% يليها الاتحاد الأوروبي 17%، الدول الافريقية غير العربية 8%، الولايات المتحدة الامريكية 5%، باقي دول وتكتلات العالم 15%.

وترجع أهمية الجزائر أمام الصادرات الغذائية المصرية كونها تحتل المركز الثامن في قائمة أهم مستوردي الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة بلغت 135 مليون دولار تمثل 3% من إجمالي الصادرات الغذائية المصنعة المصرية في عام 2022، وتعد أهم الأغذية المصدرة مركزات صناعة المشروبات الغازية، الخمائر، زيوت الطعام، السكر والجلوكوز والفركتوز، المواد الزلالية، النشاء والدقيق ومنتجات المطاحن، الشيكولاتة، الفراولة المجمدة، المحضرات الغذائية المتنوعة، العصائر ومركزات العصائر، الطحينة والحلاوة، بسكويت ومحضرات الحبوب، بطاطس مصنعة، شحوم ودهون، خضار مجمد، خضار مجفف، لبان، محضرات خضر، بصل مجفف، بهارات، ....

وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى الجزائر في عام 2022 حوالي 63 شركة من بينها 35 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.

ويشارك بفاعليات البعثة قرابة 20 شركة مصرية في مجالات الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف تبداً اليوم بعد أعمال الافتتاح الرسمي زيارات ميدانية لأسواق الجملة والتجزئة والسوبر ماركت للتعرف عن قرب عن المنتجات المطلوبة في السوق الجزائرى ورغبات المستهلكين وهيكل التجارة الجزائري من ارض الواقع، تمهيداً لعقد لقاءات ثنائية مع أهم الشركات الجزائرية المستوردة للأغذية ومدخلات الإنتاج الصناعية لصناعة الغذاء وذلك غداً الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 بمقر فندق سوفيتيل الجزائر.

ويستهدف المجلس من خلال البعثة الوصول بالصادرات الغذائية المصنعة إلى الجزائر إلى ما يقرب 200 مليون دولار امريكى بنهاية عام 2023 الحالي.

الجزائر البعثة التجارية الصناعات الغذائية قطاع الطباعة والتغليف الوفد المصري

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