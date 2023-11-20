بعد هطول الأمطار.. رئيس مدينة العريش يتفقد الشوارع الرئيسية والميادين العامة

تفقد اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة العريش للأطمئنان علي عدم وجود تجمعات مياه الناتجة عن سقوط الأمطار بغزارة ، اليوم الإثنين وخاصة المحاور الرئيسية بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



نزح مياه الأمطار

وتمكنت مجموعة عمل الأزمات بمجلس المدينة منذ ساعات الصباح الأولي من نزح مياه الأمطار من محور الفاتح بشارع ٢٣ يوليو و٢٦ يوليو ، ومنطقة جسر الوادي وبعض الأماكن داخل المدينة .

وتم الأطمئنان علي عمل غرف تصريف الأمطار وملاحظة أي تجمعات مياه بسبب الأمطار قد تعوق حركة مرور السيارات والمواطنين .

