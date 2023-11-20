عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد هطول الأمطار.. رئيس مدينة العريش يتفقد الشوارع الرئيسية والميادين العامة

نزح مياه الأمطار
نزح مياه الأمطار التي تراكمت في الشوارع الرئيسية بالعريش

تفقد اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ،  الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة العريش للأطمئنان علي عدم وجود تجمعات مياه الناتجة عن سقوط الأمطار بغزارة   ، اليوم الإثنين   وخاصة المحاور الرئيسية بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 
 

نزح مياه الأمطار

 

وتمكنت مجموعة عمل الأزمات  بمجلس المدينة  منذ ساعات الصباح الأولي  من نزح مياه الأمطار  من محور الفاتح بشارع ٢٣ يوليو و٢٦ يوليو ، ومنطقة جسر الوادي وبعض الأماكن داخل المدينة .

 

وتم الأطمئنان علي عمل غرف تصريف الأمطار وملاحظة أي تجمعات مياه بسبب الأمطار قد تعوق حركة مرور السيارات والمواطنين  .
 

 

 

العريش الامطار مياة الشوارع الميادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

نقل 16 من أطفال فلسطين الخدج لـ"العريش العام" و12 إلى مستشفيات القاهرة

تمهيدا لنقلهم للقاهرة.. وصول عدد من الأطفال إلى مستشفى العريش العام

دخول معدات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة من معبر رفح

إطلاق المشروع القومي لأخصائيي التأهيل والقياسات والتغذية الرياضية بسيناء

برنامج ورش عمل على فن كتابة القصة القصيرة بمراكز الشباب بسيناء

استقبلهم وزير الصحة.. وصول عدد من الأطفال الخدج من غزة لمعبر رفح البري

ندوات للحد من العنف والتنمر بين الطلبة بسيناء

رئيس جامعة العريش : ضرورة ممارسة الشباب حقهم الانتخابي بالاستحقاق الرئاسي المقبل

ترشيحاتنا

حزب الله يلحق أضرارا جسيمة بقاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.. شاهد

شاهد| هروب مستوطني الاحتلال بعد إطلاق رشقات صاروخية للمقاومة على تل أبيب

لماذا يجب أن نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. النبي أوصى بها لـ10 أسباب

في يومهم العالمي.. هل تقدم إسرائيل أطفال غزة قرابينًا لأجل دولتهم المزعومة؟

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

نقيب المحامين يشهد جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها | شاهد

احترسوا.. طبيب يفجر مفاجأة عن الإصابة بمتحور فيروس كورونا

تزداد المعاناة..فيديو يوثق أحوال النازحين الفلسطينيين تحت الأمطار في غزة

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

فيديو

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ