كلب مسعور ينهش المواطنين بشوارع لندن .. ما القصة؟

تصارع امرأة من أجل حياتها بعد تعرضها لهجوم وحشي من كلب، مما أدى أيضًا إلى إصابة رجل آخر.

وبحسب صحيفة ديلي ستار"، تم استدعاء الشرطة البريطانية في الساعة 8.55 صباحًا اليوم بعد بلاغ عن مهاجمة الحيوان لامرأة في بلفيدير، بالقرب من بيكسليهيث، جنوب شرق لندن.

وتم نقل الضحية، التي لم يتم التعرف على هويتها، إلى المستشفى من قبل المسعفين حيث يقال إنها في حالة حرجة.

كلب مسعور

ويقول الضباط إن الكلب أصيب أثناء الهجوم وتعرض للصعق من قبل الشرطة.

وتوفي لاحقًا أثناء احتجازه في غرفة من قبل الشرطة. كما أصيب رجل بجروح طفيفة في الحادث. سلالة الكلب غير معروفة في هذه المرحلة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 08.55 صباحًا لبلاغات عن تعرض امرأة لهجوم من قبل كلب داخل عنوان في طريق بيدويل، بلفيدير".