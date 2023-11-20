المنوفية.. اجتماع مجالس إدارة المدن الجامعية ومركز خدمات التغذية والتصنيع

عقد الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية ،إجتماع مجالس المدن الجامعية و مركز خدمات التغذية ومركز خدمات التصنيع بحضور أعضاء اللجان .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أنه تم خلال اللجان استعراض البيان الإحصائي للطلاب المتقدمين والمقبولين والمقيمين بوحدات المدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ وفقا لمعايير القبول والتسكين الطلابي بالمدن الجامعية.

كما ناقش القاصد المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حول تقييم الوجبات الغذائية ومراعاة تقديم وجبات غذائية صحية متكاملة ومراعاة ذلك عند التخطيط للوجبات الثلاثة اليومية على مدار الأسبوع .

وشدد القاصد على ضروره توفير كل سبل الراحة لطلاب بالمدن وتلبية احتياجاتهم مع توفير المناخ الأسري لهم وتشجيعهم على النجاح والتفوق .

ووجه القاصد بضرورة تطوير مطاعم المدن الجامعية وفتح منافذ بها لإعداد وجبات صحية للراغبين من طلاب الجامعة بأسعار مناسبة وجودة عالية .

هذا وقد استعرض الإجتماع ما تم تتفيذه من أعمال صيانة المدن الجامعية بمدينة منوف وسكن الطلاب الوافدين ومدينة العلوم.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة وضع رؤى واضحة وتخطيط مستقبلي لتوزيع الموارد لصيانة المدن ووضع جدول زمني للمتابعه والصيانة والمرور الدوري على وحدات المدن المختلفة.

كما ناقش الإجتماع سبل تطوير آليات التشغيل والاستغلال الأمثل لنزل الشباب بالجامعة لتحقيق الإستفادة القصوي منه للجامعة والمجتمع.