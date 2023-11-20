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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ10 ملايين دولار.. قمصان ميسي بمونديال قطر للبيع في مزاد علني

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

عرضت  6 قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال رحلة تتويج منتخب بلاده بمونديال قطر 2022، للبيع في مزاد علني في ديسمبر المقبل، كما أعلنت «دار سوذبيز» للمزادات، اليوم الاثنين، وقدرت قيمتها بـ 10 ملايين دولار.

ارتدى النجم الأرجنتيني هذه القمصان خلال الشوط الأول في دور المجموعات ضد السعودية والمكسيك، بالإضافة إلى المباريات اللاحقة في الأدوار الإقصائية ضد أستراليا وهولندا وكرواتيا والمباراة النهائية ضد فرنسا، ونجح ميسي أخيراً بتطويق عنقه بذهبية بطولة العالم، بعد أن فشل في التتويج بها في 4 نسخ سابقة.

وقالت «سوذبيز» إنه إذا تجاوز سعر القمصان بالفعل 10 ملايين دولار، فإن ذلك قد يجعل المزاد أثمن مجموعة من التذكارات الرياضية التي يجري بيعها في مزاد علني على الإطلاق.

وأغلى قميص فردي بِيع على الإطلاق في مزاد كان الذي ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان خلال الدور النهائي من الدوري الأميركي للمحترفين مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، حيث بيع بمبلغ 10.1 مليون دولار العام الماضي.

وقد اهتمت دور المزادات بشكل كبير بالتذكارات الرياضية في السنوات الأخيرة، والتي تعد سوقاً متنامية.

وتُعْرَض القمصان للبيع بالمزاد من قبل شركة التكنولوجيا الأميركية الناشئة «إيه سي مومنتو»، التي تساعد الرياضيين على إدارة مجموعات التذكارات.

سيُتبرع بجزء من العائدات لمشروع «يونيكاس»، وهي مبادرة مع مستشفى للأطفال في برشلونة تساعد الأطفال المصابين بأمراض نادرة، وستكون القمصان متاحة للعرض العام عند طرحها للبيع بالمزاد، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 14 ديسمبر.

 

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