جامعة حلوان تكشف خدمات مكتب الحاضنات التكنولوجية لأصحاب الشركات الناشئة.. وقنديل: تدعم الابتكار وفرصة لذوي المشروعات

جامعة حلوان تكشف خدمات مكتب الحاضنات التكنولوجية لاصحاب الشركات الناشئة

رئيس جامعة حلوان : الحاضنات التكنولوجية فرصة لاصحاب المشروعات

نائب رئيس جامعة حلوان : الحاضنات التكنولوجية تدعم الابتكار

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الدورة الثانية من مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي .

و تشمل دورة الاحتضان الثانية لرواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة كل من من حاضنة الاثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster للبرامج التالية

أولا برنامج ما قبل الاحتضان : وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل الى 20 الف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا.

ثانيا برنامج الاحتضان : لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل الى 300 الف جنية.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان لحاضنات التكنولوجية تعد فرصة لدعم و تكوين الشركات الناشئة ، و تعمل علي التوعية بفكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، و العمل علي تكوين فرق مختلفة لإقامة شركات ناشئة مستقبلية، و نقل الخبرات بين المشاركين بها .

وأوضح رئيس الجامعة انه تشرف جامعة حلوان علي تبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

"حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.



و قال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، إن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وأشار أبو الدهب إلى أن توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.



و تابع الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان إن برنامج الحاضنات يهدف إلى اختيار الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".

و نوه مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا أن حاضنات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية تعمل علي توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، وهذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

و يقدم المكتب خدمات الاحتضان للشركات الناشئة وهي:



1 - تمويل للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان.

2 - توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بخدمات اتصال وإنترنت فائق السرعة.

3 -تقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ الأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة.

4- إتاحة الإمكانات الفنية بالمراكز البحثية والمعامل والورش بالجامعة لتنفيذ النماذج الأولية.

5 -التشبيك مع الأفراد و جهات الاستثمار في الأفكار الواعدة والشركات الناشئة.

6 -التعاقد مع مطورين لتنمية وترويج أعمال الحاضنة التكنولوجية.

7 -التعاقد مع خبراء لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات المحتضنة.



وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى:

1 -التدريب علي التفكير التصميمي و تطوير النماذج الأولية.

2 -تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لاستكشاف رواد الأعمال الواعدين.



كما تتمثل خدمات ما بعد الاحتضان فى:

• التسويق للشركات الناشئة وما تقدمه من سلع وخدمات.

• متابعة نمو وتطور الشركات المتخرجة من الحاضنات.