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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أم تنفق آلاف الدولارات لجعل طفلتها ملكة جمال.. تفاصيل

ام تنفق الاف الدولارات
ام تنفق الاف الدولارات تجعل طفلتها ملكة جمال

كشفت سيدة في مسابقة ملكة جمال، كيف تنفق آلاف الدولارات لتجهيز ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات لمسابقات ملكات الجمال. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تقول جيسيكا ميرك، البالغة من العمر 37 عاماً، إنها تنفق 1500 دولار (1200 جنيه إسترليني) على المسابقات، كما أنها تستأجر مدرباً لمساعدة ابنتها كارلي على المنافسة. 

أم تنفق الاف الدولارات لجعل طفلتها ملكة جمال

بعد تشجيع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، دخلت جيسيكا كارلي في عالم عرض الأزياء عندما كانت في الثالثة من عمرها فقط.

واصلت كارلي التنافس في البطولة الوطنية - الأمر الذي كلف الأم جيسيكا ثروة من الملابس، ورسوم الدخول، والمدرب - لكن الطفلة الصغيرة لم تتأهل إلى أي مكان. 

وعلى الرغم من ذلك، قالت جيسيكا إن ابنتها "استمتعت تمامًا بالتجربة" وأصرت على أن هذه المسابقات "أكثر من مجرد مسابقة ملكة جمال".

أم تنفق الاف الدولارات لجعل طفلتها ملكة جمال

لإعداد كارلي للمسابقات، استأجرت جيسيكا مدربًا ليعلمها كيفية المشي والوقوف بشكل صحيح على المسرح. 

كانت رسوم الاشتراك في مسابقة American Royal Beautys، وهي مسابقة ملكة جمال طبيعية تعتمد على خدمة المجتمع، 250 دولارًا (200 جنيه إسترليني). 

وتفاجأت جيسيكا وزوجها جون ميرك، وهو بائع يبلغ من العمر 33 عامًا، عندما حصلت كارلي على لقب أميرة أوهايو في نوفمبر 2022.

الدولارات ملكة جمال مسابقة ملكة جمال

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