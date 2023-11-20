عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يكشف محاور جلسة النواب لمناقشة الأزمة الفلسطينية غدا.. فيديو

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

كشف النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

txt

زعيم الأغلبية بمجلس النواب: نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني .. فيديو

txt

مصطفى بكرى يطالب بإذاعة جلسة النواب غدا على الهواء لهذا السبب.. فيديو

وأكد النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تقوم بعمليات إبادة جماعية صريحة وممنهجة على المواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك 3 محاور مهمة تتعلق بمصر بخصوص تلك الأزمة وهي البنية التحتية والمشروعات التنموية في سيناء بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب في سيناء.


والوقوف على جاهزية الجيش المصري على الحدود لمواجهة أي تهديدات للأمن المصري.

وعرض إنجازات الدولة في شأن إيصال المساعدات لقطاع غزة في فترة تجاوزت الـ6 أسابيع.

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة في دخول المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، والدور الجيد التي تقوم به وزارة الصحة في هذا الشأن.


 

مجلس النواب أحمد موسى الأزمة الفلسطينية الإرهاب في سيناء التهجير القسري للشعب الفلسطيني التهجير القسري الحرب على الإرهاب الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

ترشيحاتنا

بعد الاستبعاد من المنتخب.. كواليس جلسة كولر مع حسين الشحات وإمام عاشور

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة رضا سليم

وزير السياحة والآثار: تسهيلات وحوافز جديدة للاستثمار في مصر قريبا

زعيم أغلبية البرلمان: نرفض محاولات التهجير القسري لسكان غزة.. وتفويض كامل للرئيس السيسي.. فيديو

دائما أفعل الأفضل.. رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من منتخب مصر

يحضرها رئيس الحكومة.. أحمد موسى: جلسة مهمة للبرلمان غدا ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

فيديو

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ