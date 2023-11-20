برلماني يكشف محاور جلسة النواب لمناقشة الأزمة الفلسطينية غدا.. فيديو

كشف النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأكد النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تقوم بعمليات إبادة جماعية صريحة وممنهجة على المواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك 3 محاور مهمة تتعلق بمصر بخصوص تلك الأزمة وهي البنية التحتية والمشروعات التنموية في سيناء بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب في سيناء.



والوقوف على جاهزية الجيش المصري على الحدود لمواجهة أي تهديدات للأمن المصري.

وعرض إنجازات الدولة في شأن إيصال المساعدات لقطاع غزة في فترة تجاوزت الـ6 أسابيع.

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة في دخول المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، والدور الجيد التي تقوم به وزارة الصحة في هذا الشأن.



