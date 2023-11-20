زعيم الأغلبية بمجلس النواب: نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني .. فيديو

قال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعبر عن ضمير الأمة والشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي أعلن للعالم كله رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار: "الكيان الصهيوني يحلم بتهجر الشعب الفلسطيني قسريا"، موضحا: "الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والكيان الصهيوني مغتصب".

أوضح: "مجلس النواب فوض الرئيس السيسي لاتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري"، مشيرا: "الكيان الصهيوني انتهك كل القوانين الدولية والإنسانية".

استرسل: "نحن نعلم أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات ضد المخطط الإسرائيلي وقدمت كل المساعدات لأهالي غزة، واتخذت إجراءات قوية لدعم الشعب الفلسطيني"، مؤكدا: "نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي".