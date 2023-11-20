بحضور رئيس الحكومة.. بكري: 3 محاور أساسية لجلسة النواب غدا بشأن غزة..فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا، الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

وقال “بكري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن 16 نائبا تقدموا بطلب إحاطة لرئيس الوزراء؛ لمناقشة موقف مصر من خطة التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية.

وأكد أن مخطط إسرائيل قائم منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن جلسة الغد ستقام على 3 محاور أساسية وهي «بدء إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من شمال لجنوب غزة، ادعاء إسرائيل بأن هناك أسلحة وأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة، موقف مصر من تلك التحركات».

وتابع مصطفى بكري “كان من الضروري دعوة رئيس الوزراء لبرلمان؛ لطمأنة المصريين والرد على أسئلة النواب في ملف تهجير الفلسطينيين، وآليات مصر لمواجهة هذا المخطط”، مستكملا: “الخوف أن يصل 2.5 مليون مواطن فلسطيني لمعبر رفح، والرئيس السيسي أكد على أنه لا فرصة للسماح بتهجير الفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دويلة في سيناء”.

ونوه بأن هناك 50 بارجة حربيا تدعم جيش الاحتلال من أمريكا، معلقا: «جيش وقيادة مصر ليست بالهينة، والرئيس السيسي يتصرف بحكمة، وأعتقد أن الرئيس والجيش المصري سيكون أول من يدافع عن أرض مصر حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي».

واختتم بكري قائلا «سنطرح طلبات الإحاطة ونستمع لرد رئيس الحكومة ومن ثم تعليقاتنا عليه، ونتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب غدا علانية ومذاعة؛ لترجمة كل ما قاله الرئيس السيسي بشأن المخطط والمؤامرة الكبيرة على مصر ووجود خط أحمر على الحدود الغربية لمصر مثل سيرت الجفرة».