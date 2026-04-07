عاشور وزيزو .. تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأحمد عيد وطاهر محمد طاهر