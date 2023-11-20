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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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مصطفى بكري يكشف عن سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدا.. فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل حضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب غدا.

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وقال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "غدا يحضر رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة المقدمة مني ومن عدد من الزملاء حول سبل مواجهة المخطط الإٍسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء".

 

وأضاف الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،: "رئيس الوزراء سيحضر أيضا ليطمئن الشعب المصري"، ونحن على ثقة أن قواتنا المسلحة والدولة المصرية تأخذ كل الاحتياطات اللازمة لكننا أمام ما يجري لدينا رؤى ومطالب ستطرح غدا من النواب ونستمع إلى رئيس الوزراء في هذا الأمر والآليات التي تضعها مصر لمواجهة هذا المخطط".

 

وتابع: "الخوف أن يصل 2.5 مليون فلسطيني إلى الحدود المصرية، في هذه اللحظة سيكون موقفنا حرجا للغاية، لأنهم أشقائنا، والرئيس السيسي أشار من اللحظة الأولى أننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى".

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