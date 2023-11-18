مصطفى بكري: الصهاينة استباحوا كل المحرمات بارتكاب مجزرة مدرسة الفاخورة

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة، والتي أدت إلى استشهاد الكثير من الأطفال والنساء، كما نتج عنها كثير من المصابين والجرحى.

وكتب بكري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوينات "إكس": "سقوط العشرات في مجزرة مدرسة الفاخوره بغزة، يا منتقم يا جبار، عليك بالصهاينة والمتصهينين، لقد استباحوا كل المحرمات، وتعدوا كل الخطوط، واستباحوا الدماء، وخربوا البيوت"

وكانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكبت اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة شمال غزة، حيث قتلت عشرات الاطفال والنساء.