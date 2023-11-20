أحمد موسى لـ المرشح الرئاسي حازم عمر: هتتعامل إزاي مع جماعة الإخوان الإرهابية؟

وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، قائلا: "هتتعامل إزاي مع جماعة الإخوان الإرهابية؟".



ورد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية أساءت إلى مصر بشكل كبير لأنها قامرت بمستقبل شعب مصر".

وأضاف: "الشعب المصري مستاء جدا من جماعة الإخوان الإرهابية، وهي فكرة فاشلة وليست وطنية ومؤذية لمصر وتم مواجهتهم أمنيا".

وأكد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أن ممارسات تلك الجماعة تجاه الشعب غير مقبولة، مضيفا: "عندما فشل الإخوان في تجربتهم حصلت ممارسات زادت من الطين بله".